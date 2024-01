In occasione della “Befana della Carità”, gli alunni delle classi 1aB e 3aB dell’I.C. “De Nittis” di Barletta, accompagnati dalle docenti professoresse Mariagrazia Vitobello e Daniela Fucci, oggi lunedì 8 gennaio alle ore 17 doneranno alla sede Caritas di via Manfredi n. 45, le creazioni che hanno prodotto per il “Magico Natale”, il concorso che tocca il cuore, arricchite da dolciumi e sorprese da destinare ai bambini meno fortunati che non possono vivere una vera atmosfera di festa.