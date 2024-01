Un Frantoio Muraglia Barletta Basket solido e concreto supera in trasferta la New Virtus Mesagne, colleziona il secondo successo consecutivo e si issa a quota 12 punti in classifica.

Successo importante per l’obiettivo della salvezza per i biancorossi di coach Scoccimarro, che ha dovuto rinunciare ieri all’infortunato Liso. Barletta brava a imporre sin dalle prime battute il proprio ritmo e a limitare i punti di riferimento locali. Il primo quarto si chiude con i biancorossi sopra 10-17. Nei secondi dieci minuti Mesagne trova con maggiore regolarità la via del canestro, affidandosi all’esperienza di Smith. Primo vantaggio per la formazione messapica, prima del controsorpasso firmato da Gambarota e Caceres. Si resta sul vantaggio di sette lunghezze a fine secondo quarto(30-37).

Al rientro dagli spogliatoi, Barletta mantiene le redini del match con lucidità e solidità. Positivo anche l’apporto dalla panchina con i punti messi a referto da Mastrofilippo, Delvecchio e Doronzo. Tenuta a dieci Mesagne, mentre Serino realizza sotto canestro(40-54). Nell’ultimo quarto i biancorossi non si disuniscono e da squadra portano a casa il match, nonostante il tentativo finale di Mesagne prontamente tenuto a bada da capitan Falcone e compagni. 69-80 il finale dall’impianto brindisino che certifica una vittoria fortemente voluta e in cui ogni membro ha avuto la sua parte per il conseguimento del risultato finale.

IL TABELLINO DI NEW VIRTUS MESAGNE-FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET 69-80(10-17; 20-20; 10-17; 29-26)

NEW VIRTUS MESAGNE: Smith 29, Napolitano, Martinelli, Serpentino 2, Vitucci, Gonzalez 11, Berdychevskyi 8, Angelini 5, Bitetti 2, Salerno 6, Quaranta, Condric 4. All.Sanchez

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Fiorella, A.Delvecchio 2, Serino 24, Doronzo 3, Caceres 15, Binetti, Falcone 5, Rizzi, Liso n.e, Mastrofilippo 5, Gambarota 26. All.Scoccimarro

A cura di Giacomo Colaprice

Foto di Ago Nanula