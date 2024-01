Saltano gli stanziamenti del Governo Meloni al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e le ripercussioni sono tutte a carico dei Comuni. A Barletta il sindaco Cannito rende noto che a causa del mancato finanziamento statale e regionale, il bando per il “Contributo Fitto Casa” non potrà essere pubblicato.

A beneficiarne in passato erano state oltre 1500 famiglie alle quali venivano destinati fondi per circa 1 milione 700mila euro, di cui 350mila euro di parte comunale. Agli eventi diritto – scrivono dall’amministrazione di Barletta – è consigliabile recuperare la quota spettante tramite la dichiarazione dei redditi. Nel caso lo Stato e la Regione dovessero fare marcia indietro, Cannito promette di attivarsi immediatamente per fornire ogni indicazione utile a garantire la partecipazione al bando pubblico.

Una doccia fredda per i nuclei familiari meno abbienti che sul quel contributo facevano affidamento per il pagamento dei canoni di locazione. L’Amministrazione – conclude la nota inviata dal Comune – è spiacente di fornire questa notizia, nella piena consapevolezza che non saranno assegnate risorse importanti per l’economia di molte famiglie.