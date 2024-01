Comincia con una sconfitta l’anno solare della Nelly Volley. Le ragazze di coach Pino Filannino cedono per 0-3 alla più esperta Amatori Bari, abile a indirizzare la gara a proprio favore sin dalle prime battute.

Fa valere la sua esperienza la formazione del capoluogo, costruita per puntare ad una stagione di vertice. La Nelly mostra qualcosa di interessante nell’arco del match, ma pecca di continuità nei momenti topici. Dopo il primo set terminato 18-25 per Amatori, nella seconda ripresa le barlettane potrebbero portare dalla propria parte il parziale, ma è Bari ad avere la meglio in volata sul 24-26. L’equilibrio, almeno sul piano degli scambi, resta inalterato nella terza ripresa, che tuttavia sorride ancora a Bari che, grazie al 21-25 finale, si aggiudica con merito l’intera posta in palio. Per la Nelly altro giro, altro match dall’elevato coefficiente di difficoltà: sabato prossimo infatti capitan Pinto e compagne faranno visita alla vicecapolista Dinamo Molfetta.