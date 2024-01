Ciro Ginestra rompe il silenzio e sceglie microfoni e telecamere di Telesveva per raccontare il suo addio con il Barletta, successivo al ko casalingo con il Martina per 2-5 del 10 dicembre 2023. L’allenatore si è raccontato nel corso di Pur Barlet, trasmissione di approfondimento dedicata ai colori biancorossi in onda ogni venerdì alle 20:30 sul canale 18 in tv e sui social di Telesveva e BarlettaSport (Facebook e Youtube) spiegando rimpianti, aneddoti di mercato, rapporto con la società e visione del futuro. Con un auspicio dedicato alla squadra: “Ora non servono polemiche, conta solo fare punti e mantenere la categoria. Tifo per la salvezza del Barletta”. Qui l’intervento integrale di Ginestra nella trasmissione condotta da Marco Bruno e Claudio Bruno.