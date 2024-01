Grande soddisfazione in casa Nelly Volley.La società ha comunicato che, nella giornata del 16 gennaio 2024, la Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del direttore tecnico delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli, ha reso nota la composizione del gruppo agonistico del Club Italia del Sud che parteciperà al prossimo raduno di Sant’Agata di Militello(Me).

Saranno ancora a disposizione del prof Mencarelli e del suo staff, le giovanissime atlete, classe 2007, Martina Nelly Falconetti e Angela Fiorella. Per Martina e per Angela, quello in programma dal prossimo 12 febbraio al 16 febbraio 2024 sarà il secondo raduno consecutivo con il Club Italia del Sud, dopo quello di Policoro svoltosi nella località lucana lo scorso dicembre. Le parole del presidente Francesco Falconetti, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale: ”Esprimiamo grande soddisfazione-esordisce-per la seconda convocazione di Martina e Angela con il Club Italia del Sud. Siamo orgogliosi di essere nuovamente accostati a un progetto prestigioso, vetrina non solo per il movimento meridionale ma, più generalmente, di respiro nazionale. Formare giovani a livello umano e tecnico è l’obiettivo principale della Nelly Volley e questo non può che essere un punto di partenza, ma che ci ripaga al tempo stesso per un lavoro lungimirante. Complimenti a tutto lo staff e al nostro settore giovanile che primeggia nei campionati di categoria”. Complimenti Martina e Angela!