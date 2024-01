La questione ambientale a Barletta è, senza dubbio, una delle principali emergenze con cui ogni amministrazione comunale si trova da sempre a doversi confrontare. Purtroppo, considerando la complessità di alcune note ed intricate questioni che coinvolgono gli apparati burocratici e amministrativi, sia a livello locale che provinciale e regionale, ci rendiamo conto che gli sforzi finora compiuti appaiono come interventi tampone, troppo precari per essere effettivamente risolutivi.

Ecco perché è fondamentale, più che mai, iniziare con una condivisione unanime di intenti che ci veda lavorare all’unisono al di là di colori e appartenenze politiche, per garantire il sacrosanto diritto alla salute dell’ambiente e dei cittadini. Cominciamo a far fronte comune in vista di decisioni cruciali, come il rinnovo delle Autorizzazioni Ambientali nel 2024 e l’ampliamento della discarica a San Procopio, contro cui anche il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha espresso parere negativo in una nota stampa.

Reputo allo stesso modo essenziale sostenere la proposta dell’associazione “Uniti x l’ambiente” di convocare un consiglio comunale monotematico coinvolgendo l’intera cittadinanza, rendendola parte attiva delle decisioni in materia ambientale che riguardano la nostra città.

Guardare insieme al nostro futuro e a quello dei nostri figli è lo sprone che deve indurci ad agire senza indugi, ma con determinazione e coraggio. La salvaguardia ambientale non è solo un compito delle istituzioni, ma richiede l’impegno di tutti noi per assicurare un ambiente sano e sostenibile per le generazioni a venire.