Si era introdotto in un negozio di surgelati poco prima dell’apertura al pubblico minacciando la cassiera con un cacciavite e costringendola a consegnarli quasi 2mila euro in contanti. Dopo una lunga ed articolata attività d’indagine la polizia ha identificato ed arrestato l’autore di una rapina commessa in pieno giorno a Trani. Si tratta di un pregiudicato di Barletta che avrebbe fatto irruzione nell’attività commerciale con il volto travisato da un casco integrale ed un paio di occhiali da sole approfittando della presenza solitaria di una commessa all’interno del negozio. L’uomo aveva precedenti per furti, evasione e lesioni personali, ed era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. La polizia è riuscita a risalire alla sua identità attraverso l’analisi di rilievi fotografici, un esame delle impronte e la visione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza. Fondamentale, ai fini delle indagini, il ritrovamento a Barletta del motociclo utilizzato per la rapina situato a poca distanza dall’abitazione del pregiudicato. Il veicolo era stato rubato il giorno precedente e il suo proprietario ne aveva denunciato il furto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Trani e condotto in carcere: dovrà rispondere di rapina aggravata e ricettazione di motoveicolo.