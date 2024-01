“Evoluzione Tecnologica e sostenibilità del benessere. Aggiornamenti normativi e decarbonizzazione per gli impianti HVAC”. Un incontro tecnico, il suo programma.

In calendario alle ore 15 di giovedì 1° febbraio 2024, nella Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello di Barletta, l’incontro tecnico “Evoluzione Tecnologica e sostenibilità del benessere. Aggiornamenti normativi e decarbonizzazione per gli impianti HVAC”. Il convegno sarà l’occasione per poter aprire un confronto tra costruttori, progettisti, installatori, utilizzatori e organi di controllo per analizzare nell’immediato le soluzioni da adottare a seguito della pubblicazione, da parte dell’Unione Europea, della strategia “Renovation Wave” che si pone l’obiettivo di raddoppiare il tasso annuale di riqualificazione degli edifici esistenti entro il 2030.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale di Barletta e dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province Bari e BAT, è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani in collaborazione con l’Associazione AiCARR.