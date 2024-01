“Da quando sono parlamentare frequento settimanalmente la stazione di Barletta per prendere il treno che mi porta a Roma. E allora capita che problemi, che pur sai che esistono, si evidenziano sotto gli occhi e diventano per così dire reali, ma a quel punto non solo pensi che sia inconcepibile che nel 2024 possano esistere stazioni senza un ascensore, ma intuisci che non puoi solo fare mere e dolorose riflessioni”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, on. Mariangela Matera.

“Per questo dopo aver visto, per l’ennesima volta, le difficoltà che i disabili, ma anche anziani o chiunque abbia una momentaneamente una mobilità ridotta, hanno nel passare da un binario all’altro della stazione di Barletta, ho incontrato il presidente della Commissione Trasporti della Camera, l’on. Salvatore Deidda, che ringrazio per la completa e immediatamente disponibilità, e insieme abbiamo interloquito con RFI per la realizzazione dell’ascensore sul primo marciapiede, attiguo alla scalinata che porta ai binari.

“La bella notizia è che RFI ci ha rassicurato sostenendo che il prossimo aprile partiranno i lavori inerenti agli ambiti di accesso ai treni (banchine, pensiline, sottopasso), compreso l’inserimento dell’ascensore nel fabbricato, con previsione di completamento entro il 2025.

“Mi sono segnata ogni data in agenda!”.