“Acquedotto pugliese ha affidato i lavori di adeguamento in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche del depuratore di Barletta. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso l’ammodernamento dell’impianto, con evidenti vantaggi dal punto di vista della tutela ambientale”. Così il presidente del gruppo Pd in Regione Puglia, Filippo Caracciolo.

“Gli interventi – spiega Caracciolo – finanziati per una cifra pari a circa 6 milioni e mezzo di euro da Acquedotto Pugliese, arrivano dopo la conclusione di quelli relativi all’adeguamento al dm 185 per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue e consisteranno nella copertura e captazione dell’aria in tutte le zone dell’impianto. Saranno eliminati i cattivi odori provocati dai fanghi in lavorazione che hanno fin qui interessato una zona caratterizzata dalla presenza, oltre che di numerose imprese, anche da luoghi di culto come il cimitero”.

“Il via ai lavori, la cui durata prevista è di circa un anno, avverrà tra la metà e la fine del mese di febbraio. Grazie a quest’opera – conclude il presidente del gruppo Pd – il depuratore di Barletta diventerà sempre più moderno e funzionale”.