Non si arresta l’azione di manutenzione esercitata dal settore Global di Bar.S.A. S.p.A. in risposta costante alle segnalazioni dei cittadini. Ieri mattina è stato posto in opera un intervento in via Francesco Saverio Vista, nel quartiere Settefrati, e ha riguardato la sostituzione di lampade spente o esauste nell’illuminazione pubblica.

«Attraverso il nostro servizio di customer, il cittadino può segnalare eventuali malfunzionamenti a carico del servizio di illuminazione pubblica». Il dott. Alfonso Maria Mangione, presidente del Consiglio di Amministrazione di Bar.S.A. S.p.A., avverte in merito alle varie possibilità offerte dai canali comunicativi interni e richiama sui risultati ottenibili da un lavoro sinergico, tra uffici e cittadini «le cui segnalazioni, unite ai rilevamenti interni dei nostri uffici, garantiscono un efficiente lavoro di controllo e manutenzione. Il fine come sempre è di ridurre al minimo ogni possibile disagio».

I vari canali di segnalazione di Bar.S.A. sono sempre a disposizione della cittadinanza, in modo che la cosa comune diventi davvero “di tutti” e si possa sempre agire con metodo al fine di un miglioramento costante.