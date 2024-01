Le strade di Dino Bitetto e del Barletta potrebbero separarsi dopo poco più di un mese. L’allenatore barese non ha diretto l’allenamento di oggi, martedì 30 gennaio, e la società ne sta concretamente valutando l’esonero. Nelle sei partite della sua gestione – compresa quella di Fasano, quando Bitetto era in tribuna – il Barletta ha collezionato due punti e segnato due gol. La squadra è tredicesima nel girone H di Serie D con 22 punti e nel prossimo turno sarà ospite del Bitonto, ultimo a -4, nella partita che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social domenica 4 febbraio alle 14.30. Al momento non risultano contatti con Ciro Ginestra, sulla panchina biancorossa fino al 10 dicembre.