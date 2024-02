Non si è ancora spenta l’eco della vittoria di Jannik Sinner agli “Australian Open”, torneo del “Grande Slam”, che giunge un altro splendido risultato nel tennis. Questa volta a livello locale. Savino Lapalombella è il nuovo Presidente del “Circolo Tennis Barletta”. 45 anni, imprenditore, tennista semi professionista, Lapalombella completa, in tal modo, una carriera interamente dedicata a questo sport.

“E’ la realizzazione di un sogno”, commenta commosso il neo Presidente. “Insediarmi a capo di questo sodalizio, prestigioso contenitore sportivo e culturale della nostra città, peraltro nello stesso giorno del trionfo di Sinner, rappresenta quasi una congiunzione astrale”. Come proseguirà l’attività del Circolo? “Senza dubbio, nella continuità, perchè tutti i presidenti che mi hanno preceduto si sono distinti per impegno e abnegazione”, afferma Lapalombella. “Inoltre, grande attenzione sarà concentrata sui giovani, sull’innovazione e sul rispetto delle tradizioni. Vogliamo che Barletta rappresenti un punto di riferimento non solo a livello locale, ma per tutto il territorio nazionale, sia per il tennis che per il padel, pronta a cavalcare anche il successo della nostra provincia e della nostra regione nel gradimento turistico e culturale”.

Il neo Presidente sarà affiancato da un Consiglio Direttivo di prim’ordine, composto da professionisti noti ed apprezzati: Stefania Dibari, Mara Frezza, Berto Filannino, Raffaello Strignano, Alessandro Binetti e Davide Attimonelli. La squadra è pronta a mettersi subito al lavoro. Congratulazioni ed auguri a tutti gli eletti. Che sia un triennio ricco di soddisfazioni.