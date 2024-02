Prime parole da nuovo allenatore del Barletta 1922 per Salvatore Ciullo, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione e in vista della sfida di domenica contro il Bitonto al “Rossiello”.

“Sono consapevole di essere venuto in una squadra che vive una situazione non semplice, ma abbiamo tutte le componenti per uscire da questa situazione ed essere in grado di avere consapevolezza. Il modulo dipende da come viene interpretato e dai calciatori che si hanno a disposizione. Sicuramente l’arrivo dei nuovi under mi offre più possibilità e più variabilità.

L’approccio del gruppo è stato buono, chiaramente ho trovato una squadra dal morale non alto visti i risultati ma che comunque non ha risparmiato impegno. Modulo? Difficile stravolgere, faremo le cose per gradi e ho giocatori esperti che sanno come mettersi in campo e quello che chiedo. Voglio una squadra che abbia leadership, che sia consapevole che solo da essa possono cambiare i risultati. Chiedo al giocatori di mostrare gli ‘attributi’ per questo finale di stagione. Bitonto? Squadra in salute ma siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio. Servirà la classica prova del 9, deve cominciare un nuovo campionato”.

A cura di Giacomo Colaprice