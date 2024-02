Novità in arrivo per il reparto di oculistica dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. Si sono infatti conclusi i lavori di rifunzionalizzazione che assicureranno al reparto innovazioni tecnologiche. Lo fa sapere sui social il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale Filippo Caracciolo.

“È pronto – scrive Caracciolo – un nuovo reparto tecnologicamente avanzato per garantire efficienti servizi e cure ai pazienti grazie alla realizzazione di un Day service con installazione di ArcSterile (cabina che consente di ricreare le condizioni asettiche di una sala operatoria, nonché le condizioni di sicurezza elettrica), alla ricollocazione dei 5 posti letto, a nuove tecnologie per gli ambulatori, poltrona operatoria, autoclave per piccoli carichi e microscopio operatorio, messa norma dell’impianto elettrico e risistemazione di pavimento e controsoffitto”.