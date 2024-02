Nell’ambito della Borsa internazionale del turismo a Milano, si è tenuta la conferenza stampa “BATte alla Bit il Cuore della Puglia“, un evento di grande rilevanza per sindaci e amministratori della BAT (Barletta-Andria-Trani). Giuseppe Tupputi, consigliere regionale ed organizzatore dell’evento, ha inaugurato i lavori esprimendo orgoglio per il ruolo che la provincia anno dopo anno riesce a ritagliarsi, nel panorama del turismo internazionale, evidenziando al contempo la necessità di invertire la rotta di un territorio considerato ancora ultimo. «Che sia Sesta solo per data di istituzione, ha affermato Tupputi, per questo dobbiamo spingere il piede sull’acceleratore guardando dritti ad un obiettivo comune, una partecipazione unitaria che promuova il territorio oltre le visioni di campanile e consolidando la BAT come destinazione irrinunciabile 365 giorni l’anno».

Alla conferenza, alla quale ha partecipato anche l’Assessore Regionale al Turismo Gianfranco Lopane, e la consigliera regionale con delega alla cultura Grazia Di Bari, erano presenti sindaci e amministratori della BAT. Durante l’incontro, è emerso una parola chiave su tutte “ destagionalizzazione’, che trasformi la tradizionale formula del turismo “mordi e fuggi” in slow tourism. L’obiettivo è andare oltre la restrizione alla sola stagione estiva, proponendo un’attrattiva turistica che si estenda per tutto l’anno. Tale piano ambizioso non si focalizza solo sul ricco patrimonio marino delle città costiere, ma abbraccia altresì le straordinarie bellezze storiche, artistiche, archeologiche e paesaggistiche dell’entroterra Ofantino e Murgiano.

Si presenta Barletta, con la celebre Disfida come emblema, si distingue per il suo sito archeologico di Canne della Battaglia, la cattedrale e il castello federiciano. È anche quale rinomata località costiera, teatro di eventi sportivi internazionali come i recenti Coastal Rowing e Beach sprint. Andria, terra di Federico II, famosa per Castel del Monte e il suo patrimonio culinario, tra cui l’olio extravergine di oliva “Coratina” e i vini Nero di Troia e Bombino Nero, oltre alla famosa burrata. Trani, con il suo porto incantevole, il quartiere ebraico, il castello Svevo e la Cattedrale, nota per eventi nazionali come i Dialoghi di Trani e il festival del tango e del giullare. Bisceglie, città dei Dolmen, famosa per turismo balneare con la bandiera blu e la lilla per l’accessibilità. Canosa di Puglia, città Unesco, offre un ricco patrimonio archeologico e la famosa Scesciola di labirinti e stradine.

Margherita di Savoia, sede delle terme e delle saline più grandi d’Europa, con i maestosi fenicotteri rosa e la zona umida. Minervino Murge, il balcone delle Puglia, è famoso per le filiere olearie, i vitivinicoli, e la grotta di San Michele, candidata Unesco. Trinitapoli ed i suoi paesaggi naturali, vini, l’olio, le celebrazioni rituali, la Festa dell’agricoltura, Casalarte, Stracasale, Poesie sotto le stelle e il Presepe vivente. San Ferdinando, forte della tradizione agricola, vanta il carciofo violetto e le pesche, con monumenti storici come la Torre dell’orologio. E infine, a chiudere il diamante, Spinazzola, il Canyon dell’Alta Murgia, le cave di bauxite, le colline e il fiume Locone. Conosciuta anche per la produzione delle lenticchie, ospita abili tessitrici di abiti da sposa.

L’incontro alla Bit, dunque un’opportunità unica per condividere le meraviglie del cuore della Puglia e per allineare le idee e i progetti presenti e futuri. L’obiettivo è consolidare la Bat nel ruolo di un potente attrattore all’interno del Circuito del brand Puglia, sostenuto dalla Regione Puglia e ampiamente riconosciuto e apprezzato a livello globale.