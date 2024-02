È con sincero entusiasmo che presentiamo il contest “Baciami & vinciamo” dell’Associazione Strade dello Shopping di Barletta, un’emozionante iniziativa volta a rafforzare i legami tra il commercio locale e la comunità. I negozi di Barletta diventano il palcoscenico di un evento singolare che unisce l’affetto, lo shopping e la partecipazione sociale.

“Baciami & vinciamo” è il contest che riporta l’associazione barlettana a rapportarsi con il territorio, offrendo un’opportunità coinvolgente in occasione della Festa degli Innamorati 2024. Il contest, ideato per promuovere l’importanza dello shopping nei negozi locali, incoraggia i consumatori ad esplorare le strade del centro cittadino, riscoprendo le gemme nascoste delle attività commerciali locali. In questo modo i commercianti delle Strade dello Shopping tornano ad interagire con i loro clienti per condividere affetto e sostenere il commercio locale.

“Baciami & vinciamo” celebra l’amore per lo shopping e la comunità, incoraggiando tutti a riunirsi per baciarsi e comprare nei negozi di vicinato, alimentando così la vitalità del commercio di Barletta.” Invitiamo tutti i consumatori di Barletta e delle città limitrofe a partecipare attivamente a questo emozionante contest, sostenendo il commercio locale e contribuendo a rendere “Le Strade dello Shopping” un luogo di connessione, affetto e scoperta.

Partecipare è semplice e divertente. Gli appassionati di shopping sono invitati a catturare il loro momento “Baciami & vinciamo” davanti alle vetrine dei negozi in questa semplice maniera:

 Scatta un selfie presso i negozi aderenti (segue lista) mentre baci la tua dolce metà

 Segui la pagina Instagram delle Strade dello Shopping di Barletta

 Pubblica la foto sul tuo profilo Instagram, taggando (invitando alla collaborazione) la pagina delle Strade dello Shopping di Barletta all’indirizzo @lestradedelloshopping

Periodo dal 6 al 14 Febbraio (fino alle ore 12:00)

Premi in BUONI SPESA:

– Primo Premio del valore di 200,00 euro

– Secondo Premio del valore di 150,00 euro

– Terzo Premio del valore di 100,00 euro

Le prime 3 foto – quelle con numero maggiore di like – che saranno presenti alle ore 12:00 di mercoledì 14 febbraio risulteranno vincitrici del concorso.

Aderiscono all’iniziativa i seguenti negozi:

Anna Giannone Gioielli – Antica Fioreria Vino – Bar Haiti – Barone Boutique Uomo – Barone Donna via Alvisi – Barone Donna via d’Aragona – Blanc Outlet – Broadway Red – Calzedonia – Corso60 – Depinto Kids – Erbofarmosan – Euforia – Falcetta Fiori – Gallery – Ginevra Russo – Giorgia Gori – Intimissimi – Intimissimi Uomo – Kenzja – Maison22 – Marily – Matteo Bonadies Gioielli – Mondadori Store – Oscar Suite – Ottica Gianni Faggella – Ottica Lamusta – Ottica Opto – Pasticceria La Chicca – Piazzolla dal 1948 – Prisma – Ruta – Semsense Estetica Avanzata – Spadaro Ottica e Optometria – Sportissimo – Tarocco Story – Torre Gioielli – Videotel.