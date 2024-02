Si rende noto che la sessione formativa d’aula del progetto “DIVERSA-MENTE IN SICUREZZA”, elaborato dal Comune di Barletta in partnership con l’Automobile Club Bari BAT e la Prefettura BAT con l’obiettivo di promuovere nei giovani comportamenti di guida responsabile, si svolgerà presso l’Istituto IPSIA “Archimede” di Barletta, in via Madonna della Croce n. 223, dalle ore 10 alle 12 di domani, venerdì 9 febbraio, e non presso la Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello.

La parte pratica e simulativa del medesimo progetto (che, si ricorda, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Antidroga) è invece rinviata a data da destinarsi.