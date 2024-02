Lunedì 5 febbraio, il Rotary Club Barletta, in collaborazione con la Cooperativa Shalom e il Comune di Barletta, il Rotary Club di Barletta ha avviato il progetto “CON-TATTO”, un progetto di Alfabetizzazione Informatica rivolto ad Anziani autosufficienti.



Sicuramente avvincente questo progetto del Rotary Club Barletta, un service avviato dal Club nello scorso anno sotto la Presidenza di Giorgio Vitali, e che prosegue quest’anno nel corso dell’attuale presidenza di Francesco Paolo Piazzolla. Il progetto è finalizzato ad avvicinare gli over 65 alle nuove tecnologie digitali. Il suo nome “CON-TATTO” già esplicita la duplice intenzione: mettere in contatto col mondo digitale e, parallelamente, usare modalità appropriate per chi non ha dimestichezza con internet. Le caratteristiche del progetto sono state illustrate presso il Centro Polivalente per Anziani di Via Regina Margherita a Barletta nell’incontro di Lunedì 3 Febbraio scorso. Una serata importante di presentazione, che è stata caratterizzata anche dalle testimonianze entusiaste di alcuni futuri corsisti. Tema specifico: “Anziani e tecnologia: quali vantaggi e quali gli svantaggi”. Finalità: innanzitutto l’alfabetizzazione informatica, ma anche con un focus particolare sulle truffe online e virus informatici, visti gli innumerevoli raggiri che hanno come vittima prevalenti la popolazione appartenente alla terza età . Il corso è rivolto agli anziani over 65, frequentanti il Centro Sociale Polivalente di via Regina Margherita e sarà finanziato interamente dal Rotary Club di Barletta.