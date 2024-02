«La tempistica dei lavori per l’erigenda caserma del Comando dei Vigili del fuoco di Barletta Andria Trani sta subendo purtroppo ritardi, dovuti alla necessità di bonificare preliminarmente i suoli sui quali dovrà sorgere la struttura. Tale bonifica compete all’Agenzia del Demanio, per cui ho ritenuto opportuno sollecitare questo intervento, senza il quale non è possibile procedere nell’attuazione del cronoprogramma indicato a settembre scorso». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, precisando di essersi attivato ancora una volta di persona nelle sedi competenti.

«L’avvio della bonifica era fissato per fine novembre ma, trascorsi quasi tre mesi, non è stata ancora indetta la gara d’appalto. Mi auguro che ciò avvenga quanto prima, per poter proseguire con gli ulteriori step dei lavori attesi da anni», conclude il parlamentare.