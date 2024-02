«La chiusura del Pala Marchiselli è una beffa per i giovani e lo sport cittadino. E non passi l’idea che si è trattato di un fulmine a ciel sereno. Era a tutti noto, infatti, che questa storica struttura sportiva correva il rischio di essere chiusa. Ma ciò che ci indigna è che, dopo il danno, qualcuno cerca di spacciarsi come assessore efficiente, prospettando, in realtà, solo soluzioni raffazzonate e fumose. Solo adesso l’Assessore allo Sport scalpita per trovare ubicazioni alternative alle società sportive? Perchè fino a ieri si è girato dall’altro lato?». Lo scrive il segretario cittadino di Forza Italia Giovanni Ceto in una nota firmata anche dal capogruppo azzurro in consiglio comunale Antonio Comitangelo.

«E pensare che lo avevamo indicato al Sindaco convinti che avrebbe aggiunto competenza e sostanza all’azione amministrativa. Purtroppo, però, dopo un primo approccio positivo alla cosa pubblica, amaramente constatiamo che si è smarrito, inebriato dall’inconsistenza dell’apparenza e da inutili passeggiate e vetrine a Roma.

Recita un vecchio adagio che “chi si loda si imbroda”, ma a restare imbrodati, in questo caso, sono stati gli incolpevoli sportivi, costretti ad arrangiarsi alla meno peggio.

Siamo curiosi di una cosa: chissà se anche stavolta l’Assessore allo Sport poserà in foto insieme ai disagi o se qualcuno, rendendosi conto della sua improduttiva esperienza politica, lo solleverà anche dall’incombenza di dover postare sui social l’ultima foto farsa. Noi, più concreti e meno sognatori, stretti insieme ai barlettani, restiamo in attesa di soluzioni concrete».