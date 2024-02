Sono ripresi a Barletta i lavori di ripristino del manto stradale lungo i seguenti percorsi cittadini:

⦁ Viale Ippocrate lato destro direzione Via Fracanzano (da rotatoria sottovia Parrilli a rotatoria Via A. Bruni).

⦁ Via Bruni, da rotatoria Viale Ippocrate a rotatoria Via Rossini.

⦁ Via Rossini, da rotatoria Via Bruni a rotatoria Via Verdi per Piazza della Musica.

⦁ Via Verdi, da Piazza della Musica a Via Boito.

⦁ Lungomare Mennea, da cabina ENEL (gonfiabili) a Piazza Marina.

I predetti lavori saranno ultimati, salvo eventi meteorologici, entro il prossimo 8 marzo.

Già eseguiti, invece, analoghi ripristini della pavimentazione lungo le vie Boito, Mascagni e Papa Giovanni XXIII.

Nel ringraziare i competenti Uffici tecnici comunali, si chiede comprensione ai cittadini per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi.