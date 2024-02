Sogno Veneziano Ensemble , è un gruppo musicale che rende omaggio al celebre Rondò Veneziano. Questo ensemble è attualmente l’unica formazione italiana riconosciuta formalmente dal Maestro Reverberi e che sarà a Barletta domenica 25 febbraio, unica data in Puglia e in tutto il Meridione, presso il Teatro Curci di Barletta, Meridione con porta alle ore 18,00 ed inizio alle ore 18,30, per la 40.ma Stagione Musicale di Cultura e Musica G. Curci- ETS.Un Ensemble davvero unico per raccontare ancora una volta Venezia e l’incantesimo di un viaggio ideale nella città lagunare più romantica al mondo.

Le magiche sinfonie, composte dal maestro Gian Piero Reverberi per il suo Rondò Veneziano, vi sedurranno, attraverso campi e campielli, in uno spettacolo raffinato ed elegante .Un concerto indimenticabile che non mancherà di affascinare il pubblico di ogni età ed in particolare i nostalgici del classic –pop Anni ’80.

Omaggio a Rondò Veneziano, uno spettacolo musicale raffinato ed elegante che, con magiche sinfonie, costumi settecenteschi e coreografie evocative, racconterà Venezia e l’incantesimo di un viaggio ideale nella città più romantica al mondo.

In linea con l’applaudita tradizione di Rondò Veneziano, Sogno Veneziano è uno spettacolo che si propone di fondere tra loro il genere pop ed il classico, dando così vita ad una sinfonia affatto nuova ed originale, capace di insediarsi nel cuore degli spettatori. Ammalianti accordi melodici rievocano gli scorci più celebri ed incantati della meravigliosa Venezia, regalando al pubblico un emozionante viaggio nel cuore stesso dello splendore artistico e lagunare veneto.

L’esibizione dell’ensemble, che con questa scrittura musicale ha definito i tratti di un genere nuovo ed originale per l’epoca, ovvero il classic-pop, un genere capace di coniugare musica colta accostandola a sonorità timbriche e ritmiche più moderne e per questo più accattivanti per il pubblico, è arricchita dallo scenografico impiego di costumi settecenteschi mentre sul palco si alternano suggestivi interventi coreografici, evocativi dei siti ripresi nelle sinfonie.

A fare da Cicerone durante tutto il concerto sarà la giornalista Floriana Tolve in questa interessante avventura che in Puglia avrà come unica data quella del Teatro Curci di Barletta.

I musicisti di Sogno Veneziano, Emma van der Galiën, oboe; Mauro Alberti, flauto; Valeria Zanella, Primo violino; Arianna Brandalise, Secondo violino; Leila Cattani, viola; Alessandra Juvarra, violoncello; Flavio Grego, basso elettrico; Giordano Bianchi, batteria e Stefano Marchioro, pianoforte, rinomati maestri di livello internazionale, oltre ad avere una solida formazione classica ed una propria identità musicale all’interno di importanti orchestre sinfoniche e da camera, hanno fatto parte per dodici anni della nota orchestra del Rondò Veneziano con la quale hanno effettuato numerose tournées in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Cina.

A Barletta saranno proposti i brani più celebri, come La Serenissima, Rondò Veneziano , Rialto, Oboe d’amore, Arlecchino, e tantissimi altri ancora, brani che hanno reso famoso in tutto il mondo Rondò Veneziano interpretati da questa prestigiosa formazione di musicisti che nel 2015 ha ottenuto uno speciale riconoscimento direttamente dal Maestro Gian Piero Reverberi.

Uno spettacolo unico ed originale, capace di avvolgere lo spettatore e guidarlo attraverso i più suggestivi siti della meravigliosa Venezia : questo è un sogno veneziano, non un semplice concerto in costume , ma una vera e propria esperienza multiartistica e multisensoriale che non si riesce a narrare, ma si può solo vivere.

