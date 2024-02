Torna “Nuvole Sparse” al Teatro Fantàsia di Barletta. Terza edizione di una rassegna curata dal direttore artistico Alessandro Piazzolla, attore, autore, scrittore, impegnato nella intensa crescita culturale di uno “spazio off” teso ad accogliere un pubblico vario con generi differenti. Cinque gli spettacoli in programma fino a maggio.

Esordio il 24 febbraio (ore 21.15) replica domenica 25 (ore 18.45) con “Orizzonte” della Compagnia “Io Non Ti Conosco”. Il gruppo under 35 campano, con radici a Sant’ Antonio Abate, si connota per la sua capacità di esplorare le sfumature dell’animo umano. In scena Paolo Blasio, Consiglia Coppola, Andrea Galasso. Narrazione appassionata del percorso di tre fratelli che, negli anni ’50, dopo la guerra, emigreranno in America. Ma il nuovo mondo sarà pieno di sorprese e rivelazioni. Segreti e verità nascoste cambieranno per sempre il loro destino. Il lavoro è in co-produzione con il Teatro Fantàsia.

Il 9 e il 10 marzo ecco “Arianna ha perso il filo” di Ergo Sum Produzioni con Barbara Bovoli. Graffiante analisi degli affanni dell’uomo, della frettolosa rincorsa quotidiana che strappa ai giovani promesse e pianificazioni. Equilibrio precario anche per chi si affida ai manager di turno. Il 23 e il 24 marzo riflettori puntati “Sul divano”, prima creazione della Compagnia Hosteria Fermento – Thalia Produzioni. Le giornate trascorrono tutte uguali sul divano per due persone tra birra e litigi. Qualcosa sembra cambiare quando al campanello suona il dirimpettaio: anche lui ha la birra, ma non il cavatappi. Sul palco i fratelli Marco Valerio e Michele Enrico Montesano (figli d’arte) e Giuseppe Amelio. Lo spettacolo, patrocinato dall’Accademia Silvio D’Amico, ha vinto nel 2019 il festival “Dominio Pubblico – La città degli under 25”.

Il 20 e il 21 aprile il brillante “Albèrt – Una vita relativa” del Teatro dei Leggeri racconta del detenuto Alberto (Dino Parrotta) incuriosito dal documentario su Einstein e sulla teoria del tempo e dello spazio. Parrotta, componente della Compagnia del Sole di Bari, è noto per l’interpretazione di Farinella al Carnevale di Putignano.

La rassegna chiude i battenti il 4 e il 5 maggio con la prima nazionale di “E tu chi sei?” del Teatro Fantasia, liberamente ispirato a “Non tutti i ladri vengono per nuocere” di Dario Fo e Franca Rame. Un ladro irrompe in un appartamento, contemporaneamente arrivano i proprietari: inevitabili gli intrecci esilaranti con i vizi e le falsità del nostro vivere quotidiano. Con Alessandro Piazzolla in scena Rosa Dicuonzo, Elisabetta Liuzzi, Ermanno Rizzi, Francesca Rizzi.

“Nuvole Sparse” è patrocinata da MIC, Comune di Barletta, Fondazione Puglia e Rai Puglia.

Info e prenotazioni 340 3310937.

a cura di Floriana Tolve