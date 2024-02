Si terrà giovedì 29 febbraio la consegna dei lavori che interessano l’area di Piazza Plebiscito a Barletta. I lavori riguardano la zona compresa fra il marciapiede (lato esercizi commerciali ed abitazioni di piazza Plebiscito) fra via Di Leo e l’incrocio con via Cialdini e consistono in un intervento conservativo di ripristino e recupero di nuove basole.

L’intervento, che prevede, inoltre, il restauro della fontana in ghisa esistente, sarà sottoposto alla sorveglianza della Soprintendenza ABAP (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio). Nella fase degli scavi sarà presente in loco un professionista archeologo che svolgerà compiti di sorveglianza per eventuali antichi ritrovamenti. Inoltre, i lavori costituiranno l’occasione per la sostituzione da parte di AQP della condotta fognaria e idraulica.