Sono 17 le Civiche Benemerenze “Città di Barletta”, conferite questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune ad altrettanti cittadini che in vari ambiti, “con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico” e con “atti di coraggio e abnegazione civica” hanno giovato al prestigio di Barletta servendone con disinteressata dedizione le Istituzioni.

La cerimonia si è svolta alla presenza di S.E. il Prefetto di Barletta-Andria-Trani Rossana Riflesso, delle massime autorità delle Forze dell’Ordine e militari del territorio, del Vicesindaco Giuseppe Dileo ( in rappresentanza del Sindaco Cosimo Cannito), del Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte, della Presidente della I^ Commissione Consiliare Stella Mele insieme a componenti della Giunta e Consiglio comunali.

Tali riconoscimenti sono promossi da Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale.

I cittadini sono stati individuati al termine di un accurato lavoro della I^ Commissione Permanente Affari Generali, Annona e Legalità (Presidente Stella Mele, Vicepresidente Carmine Doronzo, Componenti Patrizia Mele, Maria Letizia Rana e Adelaide Spinazzola) che ha vagliato tutte le proposte arrivate.

Di seguito i nomi dei cittadini insigniti dalle Autorità presenti

Antonio Patella ha ricevuto la benemerenza dal S.E. il Prefetto Provincia BAT Dott.ssa Rossana Riflesso.

Antonio Vaccariello ha ricevuto la benemerenza dal Questore della Prov. BAT Dott.Alberto Fabbrocini.

Antonio Fiorentino – Vicesindaco Giuseppe Dileo (in rappresentanza dal Sindaco Cosimo Cannito)

Graziano Ruggiero – Cons. Comunale Piccolo Raffaella e Cap. di Fregata Indelicato Antonino Comandante Capitaneria di Porto Barletta

Vincenzo Colangelo – Cons. Com. Ruggiero Fiorella e Ten. Col. Salvatore Mascolo in rappresentanza del Comandante Col.Salvatore Abbate 82° Reggimento Fanteria Torino

Marco Maria Dicorato – Cons. Com. Adelaide Spinazzola

Giovanni Cristallo – Cons. Com Flavio Basile

Antonio Palmitessa – Cons. Com. Gennaro Calabrese con Col.Savino Filannino Comandante Polizia Locale Barletta

Rizzi Giuseppe – Presidente 1^ Commissione consiliare Affari Generali Stella Mele con Ing Mario Iandolo. in rappresentanza

del Comandante prov. VV.FF. Ing. Romeo Gallo

Rosa Bufo – Com. Prov.Carabinieri BAT Ten. Col.Massimiliano Galasso

Vitantonio Vinella – Cons.Com. Patrizia Mele

Michele Cafagna – Cons.Com Letizia Rana

Rizzi Michelangelo – Ten. Col . Andrea Taurasi Capo Ufficio Comando GDF Bat in rappresentanza del Comandante del Gruppo Ten. Col. Luigi Leuzzi

Caputo Pasquale – Cons. Com. Carmine Doronzo

Giuseppe Lagrasta – Cons. Com. Ruggiero Grimaldi

Giuseppe Cava – Presidente Cons. Com. Marcello Lanotte

Domenico Fiorella – Cons. Com. Ruggiero Fiorella.