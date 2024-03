Sono già fruibili dalla cittadinanza le prime due pensiline installate in prossimità delle fermate degli autobus.

Le due pensiline, che inevitabilmente miglioreranno il confort dei passeggeri in attesa sono state montate in via Leonardo da Vinci angolo Viale Marconi e in via Achille Bruni. La terza pensilina sarà installata in via Imbriani nei pressi del Circolo Unione.

E’ doveroso sottolineare, per la realizzazione dell’intervento, l’ottima sinergia profusa tra uffici pubblici e società private come le ditte Scoppio Autolinee srl e Ipas spa rispettivamente fornitrice del servizio di trasporto pubblico e installatrice delle pensiline.