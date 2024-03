Mentre la maggioranza del sindaco Cannito gongola (?) per la pace ritrovata con l’approvazione del bilancio di previsione, chi di quel bilancio dovrebbe beneficiare – non solo i cittadini – invece attende ancora gli emolumenti arretrati e nulla di nuovo e buono si intravede in previsione». Lo scrivono il commissario cittadino e il consigliere comunale della lista Emiliano Sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.

«Nello specifico non si può sottacere il disagio e il malumore in cui versa il personale di Polizia Locale con il suo comandante Col. Savino Filannino, a cui va la massima solidarietà da parte di questa forza politica, che apprende con disappunto come ad oggi vantino crediti derivanti non solo della retribuzione del mese corrente ma anche di arretrati riguardanti la Progressione Economica orizzontale anno 2021 (in attesa della pubblicazione della graduatoria finale); il mancato pagamento della produttività per l’anno 2022; il progetto obiettivo ex art. 208 Codice della strada per l’anno 2023; il pagamento dei riposi settimanali soppressi ex att. 24 C.C.N.L. come da bilancio; il pagamento dell’indennità esterna per il rischio e il disagio anno 2023.