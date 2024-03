“Continuano purtroppo ad opera di ignoti i furti di rame. La notte scorsa si è ripetuto, infatti, questo tipo di reato che inevitabilmente danneggia tutta la città. Questa volta sono stati asportati i cavi della pubblica illuminazione al Parco Mennea e in via Marello, procurando l’interruzione dell’energia elettrica con disagi alla cittadinanza per la relativa mancanza di pubblica illuminazione. Ignoti si sono impossessati di ingenti quantitativi di cavo elettrico di rame, in corso di quantificazione”. Lo scrive il sindaco di Barletta Mino Cannito.

“Gli uffici comunali competenti si sono immediatamente attivati per ripristinare nei tempi più brevi possibili l’illuminazione ed eliminare il pericolo per la circolazione stradale.

Il Comune ha presentato denuncia all’autorità competente. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri. Per contrastare questo odioso fenomeno che danneggia il bene pubblico e può mettere a rischio la sicurezza di tutti noi, invito tutti i cittadini a collaborare con le Forze dell’Ordine”.