Dando seguito alle segnalazioni inviate dall’Amministrazione comunale di Barletta, il Settore Viabilità e Lavori Pubblici della Provincia di Barletta-Andria Trani ha provveduto a far eseguire lavori di manutenzione lungo alcune strade provinciali, con colmatura delle buche originate dallo sgretolamento dell’asfalto.

Gli interventi riguardanti percorsi ricadenti sul territorio comunale di Barletta hanno interessato:

La S.P. 22 (ex S.P. 12) “Barletta – S.P. 2” (ex S.P. 231, via Minervino).

La S.P. 26 (ex S.P. 189) “Raccordo tra la S.S. 16 e la S.S. 170 direzione A fino a Montaltino” da km. 0 a km 8+680.

La S.P. 21 (ex S.P. 3) “Salinelle” da via Foggia ad intersezione con S.P. 19 (ex S.P. 142) “Accesso a Canne della Battaglia”.

Il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ringrazia il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani, Bernardo Lodispoto e i competenti uffici tecnici per la tempestività dell’intervento.