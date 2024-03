A partire dal 19 febbraio 2024, come già avvenuto in tantissimi altri comuni d’Italia, è entrata in vigore anche a Barletta la ZTL.

La scelta della ZTL è stata coraggiosa e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale Cannito quale uno degli strumenti fondamentale per centrare l’obiettivo di una movida sostenibile per tutti cittadini e per chi giungerà nella nostra città nella stagione estiva.

L’introduzione della zona a traffico limitato ha ottenuto riscontri positivi da parte della cittadinanza, dei residenti e non, degli esercenti delle attività commerciali, delle strutture ricettive. L’entusiasmo e la condivisione di tale provvedimento è certamente indice di cambiamento e voglia di garantire una migliore vivibilità della nostra città.

Molteplici, ricordiamo, sono i benefici:

regolare il traffico nel nostro centro storico;

migliorare la qualità dell’aria;

proteggere i monumenti dall’inquinamento;

favorire l’abbandono dell’auto;

incentivare la cultura del passeggio;

ridurre il numero di incidenti;

dare vita a un vero e proprio centro commerciale all’aperto;

sviluppare nuove economie;

attrarre nuovi turisti nella nostra città.

Sarà cura dell’Amministrazione continuare a promuovere iniziative atte a garantire una mobilità sostenibile, oltre ad apportare migliorie per garantire una fruibilità ad hoc della ZTL.

Si ricorda che i varchi elettronici, posti al limite della ZTL, hanno la funzione di verificare gli accessi autorizzati e non. Le telecamere sono attive per l’invio delle sanzioni dei transiti non autorizzati e sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 comma 9 e 14 del Codice della Strada.

SI INVITA LA CITTADINANZA AD INVIARE QUANTO PRIMA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’UFFICIO ZTL PER REGOLARIZZARE I PROPRI PERMESSI DI TRANSITO.

I varchi saranno attivi:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 21:00 alle ore 2:00;

Il sabato dalle ore 14:00 alle ore 24:00;

La domenica e nei giorni festivi dalle 0:00 alle 24:00.

La richiesta di autorizzazione all’accesso nella ZTL si effettua comunicando la targa dei propri mezzi (auto, moto, mezzi di soccorso e di carico/scarico), utilizzando una delle seguenti modalità:

online tramite il sito istituzionale del Comune di Barletta www.comune.barletta.bt.it ;

tramite il sito istituzionale del Comune di Barletta ; per posta elettronica ordinaria tramite il modulo cartaceo (scaricabile dal sito del Comunedi Barletta) da inviare all’indirizzo: [email protected]

tramite il modulo cartaceo (scaricabile dal sito del Comunedi Barletta) da inviare all’indirizzo: a mano consegnando il modulo cartaceo al Comando di Polizia Municipale in Via Zanardelli, 23 – Barletta

L’assessore al Decoro e alla Polizia Locale D.ssa Valentina Scazzeri