Sino al prossimo 11 Maggio si svolgeranno in via Dicuonzo, tra via Del Gelso e il Lungomare Mennea, i lavori per la realizzazione ed il completamento del tratto terminale del Canale “H”.

Pertanto sino alla conclusione dei lavori, nell’area suindicata interessata dal cantiere è istituito, con Determinazione dirigenziale dell’Ufficio Traffico, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 0.00 alle 24.00.

Il canale è un’opera importantissima sotto l’aspetto ambientale perché tende a migliorare la qualità delle acque balneabili puntando anche alla riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta.

L’Amministrazione comunale, pur comprendendo i potenziali disagi, invita i cittadini a rispettare il provvedimento emanato.