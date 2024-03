Il Barletta manca ancora il ritorno alla vittoria. La squadra di Salvatore Ciullo non è andata oltre un pareggio per 1-1 contro il Rotonda domenica 17 marzo allo stadio “Cosimo Puttilli” nella 27^ giornata del campionato di Serie D, girone H. Al vantaggio di La Monica al 14′ del primo tempo ha risposto Callegari per i lucani al 35′ del secondo tempo. Di seguito gli highlights della partita nel servizio di Davide Suriano per Telesveva.

I punti in classifica sono 28 e valgono il quartultimo posto alla pari con l’Angri, a -4 dal Rotonda che oggi equivale con l’inizio della zona salvezza e a +4 sul Bitonto penultimo, posizione che coincide con la retrocessione diretta. Una situazione di classifica che ha generato i fischi sonanti del Puttilli a fine gara.

Temi approdati sul tavolo dello staff tecnico nel postpartita. Al momento il Barletta è in piena zona playout e ha vinto una sola partita, quella del 18 febbraio sul Matera (2-0) negli ultimi quattro mesi di campionato. «Ho poco da rimproverare alla squadra – dice l’allenatore Salvatore Ciullo al fischio finale – ma dovevamo chiudere prima la partita».

A far discutere nell’1-1 del Puttilli sono stati anche gli episodi arbitrali. Al Rotonda manca un’espulsione per Marchetti nel primo tempo (già ammonito, è stato graziato dall’arbitro per un fallo su La Monica e immediatamente sostituito con Callegari dal suo allenatore). Episodi che fanno la somma con recenti torti come il calcio di rigore non concesso per un fallo su Ngom nello 0-0 sul campo della Gelbison. Il direttore sportivo biancorosso Marcello Pitino a fine partita fa sentire la voce: «Il rosso mancato a Marchetti è clamoroso – spiega – dobbiamo essere però più forti degli episodi. Non vogliamo fare le vittime ma si tratta di episodi determinanti. Garantiamo il massimo impegno per salvarci».

Commozione prima del fischio d’inizio, quando il pubblico dello stadio Cosimo Puttilli ha omaggiato con applausi scroscianti Francesco “Ciccio” Pascazio, indimenticato centravanti della promozione dall’Eccellenza alla Serie D nella stagione 1997/98 e idolo della tifoseria. Oggi 58enne, l’ex attaccante sta combattendo la sua battaglia più importante: quella con la sclerosi multipla. A Barletta ha ricevuto un bagno d’amore che sa di amarcord e riconoscenza.

Barletta atteso ora dal prossimo impegno: la sfida sul campo del Gravina terzultimo, in programma domenica 24 marzo allo stadio Vicino con diretta televisiva e social su Telesveva.