“Le elezioni provinciali hanno decretato un successo netto e indiscutibile del Pd e del centrosinistra. Non ci sarà nessuna anatra zoppa e il presidente Lodispoto potrà lavorare con la sua maggioranza per il bene dei cittadini della nostra provincia”. Così il segretario provinciale del Pd e consigliere provinciale rieletto Lorenzo Marchio Rossi.

“I risultati parlano chiaro, la lista “Per la Bat” ha eletto 7 consiglieri, tre dei quali rappresentano il Partito Democratico. Al fianco del sottoscritto – afferma Marchio Rossi – ci saranno le colleghe Federica Cuna e Angela Ludovico. Proprio l’elezione di due donne è un altro aspetto da sottolineare, il Pd ha garantito la rappresentanza di genere al contrario del centrodestra. Questo risultato è la conferma dell’ottimo lavoro svolto nell’ultimo anno della segreteria provinciale con il supporto delle segreterie cittadine. Un lavoro reso ancor più importante e prezioso dal tentativo invano di contrastarlo da parte di una minoranza interna al Pd che pensa più a distruggere che a costruire, senza però nessuna fortuna”.

“La riconferma di una maggioranza di centrosinistra in consiglio provinciale garantirà la continuità necessaria per proseguire il buon lavoro avviato nella scorsa consiliatura con risultati positivi evidenti per il territorio della Bat. Continueremo il nostro percorso al fianco del presidente Lodispoto per il bene dei cittadini e delle cittadine della Bat. Buon lavoro a tutti”.