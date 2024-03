Terzo successo consecutivo e altri due importantissimi punti per la salvezza. Il Frantoio Muraglia Barletta Basket espugna il parquet della quotata Nuova Pallacanestro Monteroni al termine di una partita emozionante e dai continui colpi di scena.

C’è ancora la defezione di Giovanni Gambarota per coach Scoccimarro, ma l’approccio dei biancorossi è di livello al cospetto di una delle squadre più attrezzate del girone. Subito Caceres e Zustovich incidono per Barletta, mentre sono Fouce e Miljanic a rispondere per Monteroni. Primo quarto pirotecnico che vede capitan Falcone e compagni avanti sul 23-24. Nei secondi dieci minuti, il Frantoio Muraglia stringe le maglie in difesa e limita gli attacchi salentini. Punti importanti per Liso e Serino per il massimo vantaggio di +11, prima dei quattro punti consecutivi di Birindelli per il 34-41 con cui si va all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, è subito una tripla di Liso che ristabilisce la doppia cifra di vantaggio. Salgono in cattedra Liace e Ojo per Monteroni, mentre i piazzati di Caceres valgono il +6 a dieci dal termine(47-53). Ultimo quarto vietato ai deboli di cuore. Barletta ritrova il +11, ma Brusadin e Fouce rispondono per Monteroni e assottigliano progressivamente il gap. Gialloblu che arrivano al +3, ma i biancorossi reagiscono immediatamente e con Falcone e Serino completano la contro rimonta. Falliscono gli attacchi locali ed è capitan Falcone a suggellare il successo con il libero decisivo. Finisce 66-69 a Monteroni: due punti di platino per Barletta che adesso attende la Virtus Matera al “PalaDisfida”.

IL TABELLINO DI NP MONTERONI-FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET 66-69(23-24; 11-17; 13-12; 19-16)

NP MONTERONI: Ojo 5, Miljanic 13, Baccassino n.e, Fornara 4, Fouce 17, Brusadin 7, Renna n.e, Birindelli 8, Giancane n.e, Kebe, Gigli 4, Liace 8. All.Romano

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Fiorella n.e, Zustovich 13, A.Delvecchio, Mastrodonato 4, Serino 14, Doronzo n.e, Caceres 19, Binetti, Falcone 10, Rizzi, Liso 9, Mastrofilippo. All.Scoccimarro