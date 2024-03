Si è tenuta presso il Foyer del Teatro Comunale Curci di Barletta, organizzata da Cultura e Musica G.Curci – ETS e dal Comune di Barletta, la conferenza stampa di presentazione del 34° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta” e del 27° Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli”. Presente, oltre ai giornalisti, anche un folto pubblico di appassionati che hanno seguito con attenzione i vari interventi del Vice sindaco Giuseppe Dileo, dell’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, di Domenico Ingegno per la Buzzi Unicem, del maestro Francesco Monopoli per Cultura e Musica G. Curci – ETS. Il Vice Sindaco Giuseppe Dileo ha evidenziato come la sinergia tra istituzioni locali, attività produttive e ricettive, rappresenti un volano per tutta l’economia locale e conferisca un prestigio particolare alla attività culturale della città che grazie anche alla quarantennale attività di Cultura e Musica G. Curci – ETS , vede Barletta proiettarsi verso orizzonti sempre più vasti, creando un indotto turistico e culturale che rende la nostra città importante nel panorama internazionale, senza però dimenticare anche la rilevanza di concittadini che con la loro attenzione e il loro lavoro hanno arricchito culturalmente la città di Barletta, con riferimento alla figura di Marida Bonadies a cui è intitolato il premio offerto da Barletta Ricettiva .

Sentito e concreto l’intervento di Oronzo Cilli , Assessore alla Cultura, che ha sottolineato come l’importanza della 40.ma Stagione Musicale di Cultura e Musica G. Curci – Ets e i 20 anni della Presidenza Onoraria data al Concorso MPM dal grande Maestro Carlo Maria Giulini, rappresentino una crescita costante per la città e siano un input notevole per i nostri giovani.

Cilli ha evidenziato come la città di Barletta abbia una intensa vita culturale e sia continuamente proiettata verso l’internazionalità delle sue manifestazioni e abbia imparato ad essere accogliente e proiettata verso un costruttivo percorso di globalizzazione.

Il Direttore della Buzzi – Unicem di Barletta, Domenico Ingegno, ha rinnovato l’appoggio della Buzzi Unicem alla realizzazione dei Concorsi di Cultura e Musica G. Curci – ETS, perché rappresentano un dialogo interculturale con il mondo dei giovani essendo a loro dedicati .

A concludere la conferenza, il Maestro Francesco Monopoli, Direttore Artistico della manifestazione, che ha rivolto i ringraziamenti alla Amministrazione Comunale nella figura del Sindaco Cosimo Cannito (assente per motivi istituzionali) “che ha immediatamente recepito l’importanza di una manifestazione culturale intrinsecamente connessa allo sviluppo turistico del territorio. Si tratta di una “Disfida dell’Accoglienza ” – ha dichiarato il maestro Monopoli – che ogni anno porta nella città di Barletta e nella regione artisti provenienti da tutto il mondo, rendendo Barletta città dell’Intercultura e luogo reale di quella globalizzazione tanto invocata e raramente realizzata e momento di crescita culturale ed economica. Una iniziativa che può essere realizzata solo grazie alla sinergia e la mutualità tra azione imprenditoriale e azione culturale che deve però essere supportata necessariamente dalle istituzioni locali. Quest’anno i Concorsi sono diventati ancora più internazionali, grazie alla presenza di Giurie Internazionali formate da musicisti provenienti dall’Albania, dal Brasile, dalla Germania, dal Giappone, dal Canada, dal Cile e dall’Australia, nonostante i venti di guerra creino notevoli problemi negli spostamenti e ha anche parlato della candidatura dei concorsi alla World Federation of International Music Competitions, ‘organizzazione con sede a Ginevra, in Svizzera, che stabilisce una rete tra organizzazioni riconosciute a livello internazionale che mirano a scoprire i giovani talenti più promettenti della musica classica attraverso i concorsi musicali internazionali. Il Concorso internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli”, è l’unico Concorso Internazionale della Bat ad avere la Finale con l’Orchestra, e quest’anno sarà l’Orchestra ICO – Suoni del Sud a calcare il palcoscenico del Curci sotto la direzione del maestro Benedetto Montebello.

Il 27.mo Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica ‘Premio Mauro Paolo Monopoli’ si svolgerà dall’1 al 5 maggio 2024, mentre il 34.mo Concorso Internazionale per Giovani Musicisti ‘Città di Barletta” ( con le sezioni Archi, Fiati, Chitarra, Musica da Camera, Pianoforte e Composizione) si terrà dal 7 al 12 maggio 2024. Tutte le Audizioni si svolgeranno nella splendida cornice del Teatro Comunale Curci e saranno gratuite Info e regolamenti dei Concorsi sono disponibili sul sito multilingue dell’Associazione www.culturaemusica.it.

I Concorsi assegneranno complessivamente Premi per circa 30.000 euro e numerosi Concerti Premio. Di rilievo, il Premio Nuovo IMAIE, i Premi offerti dalla Buzzi Unicem e dalla Fondazione Megamark, la collaborazione con l’Orchestra ICO “Suoni del Sud, insieme al Concerto Premio e all’Audience Prize offerti dalla Direzione Artistica, gli “Young Artist Special Concert Prizes” offerti dal m° Luca Dimiccoli, con l’istituzione dei Premi Speciali destinati alla Sezione Archi e “Marida Bonadies – Barletta Ricettiva” per le Sezioni Musica da Camera e Pianoforte che si aggiungono ai vari premi previsti nelle passate edizioni.