Il South Italy International Film Festival, rappresentato dai giovani barlettani Giuseppe Arcieri e Michele Piazzolla, sarà nuovamente presente a Venezia per suggellare la partnership con il Ca’Foscari Short Film Festival, dal 20 al 23 marzo, per la sua Quattordicesima edizione. Nel 2013 al festival è stata conferita la medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in onore della portata culturale ed educativa del progetto. Giuseppe e Michele consegneranno il premio per la “miglior interpretazione” realizzato da Davide Cosimo Degni che consolida la partnership tra le due realtà. Nella giuria: Giuseppe Marco Albano, Antonello De Leo, Alessandro Loprieno e Francesco Santalucia. I due barlettani sono orgogliosi di rappresentare tutto il Meridione in uno dei più prestigiosi festival a livello europeo. Inoltre Giuseppe e Michele rappresenteranno anche “WeShort”, partner del festival in veste di membri del comitato di selezione e brand ambassardor. Orgogliosi di essere parte dell’unico festival pugliese ad avere l’opportunità di rappresentare al meglio il Sud ed il territorio con tutte le sue risorse.