Solo ed esclusivamente a carico di utenze non domestiche e al fine di un continuo miglioramento dei servizi di raccolta da parte di Bar.S.A. S.p.A., in risposta a varie segnalazioni da parte di cittadini, giova ricordare la presenza di un calendario per la raccolta “porta a porta” riservato alle utenze non domestiche. A brevissimo sarà attiva un’azione ispettiva dotata di capacità sanzionatoria di chiunque, tra le utenze non domestiche, non rispetti orari e giorni di conferimento.

Precisiamo e puntualizziamo che nulla è cambiato per le utenze domestiche. Tale comunicazione si rivolge solo alle utenze non domestiche, sia alimentari che non alimentari, che seguono un preciso calendario, per l’appunto diverso da quello dell’utenza domestica.

Una prima precisazione riguarda la differenza tra “imballi di cartone”, che possono essere conferiti tutti i giorni (tranne la domenica) tassativamente dalle 13.00 alle 14.00, e la “carta” che segue il calendario in accordo alla zona di riferimento. (Solo ed esclusivamente le attività alimentari localizzate nel centro storico, hanno un diverso orario di conferimento, ovvero dalle 20.00 del giorno precedente fino alle 06.00)

Una seconda precisazione distingue tra attività alimentari e non alimentari, rispettivamente dotati di differenti calendari (oltre all’aggiunta del vetro e organico per le attività alimentari).

«Abbiamo inteso potenziare la nostra attività ispettiva, soprattutto riguardante le attività non domestiche, alimentari e non, a seguito di una robusta quantità di segnalazioni – precisa il Presidente del Cda di Bar.S.A. S.p.A. dott. Alfonso Maria Mangione che continua puntualizzando che – Il fine è ovviamente quello di far chiarezza e decisamente non di instaurare un clima di sanzioni immotivate. Tuttavia crediamo che una comunità sia virtuosa quando abbia la certezza che le regole siano rispettate al netto di “furbetti” che non dovrebbero diventare mai “esempio” per nessuno. Solo a loro destiniamo un’attività sanzionatoria chiedendo attenzione per Barletta e per le attività virtuose e rispettose dei regolamenti»

In allegato i calendari relativi alle utenze non domestiche, ben reperibili anche sul sito istituzionale di Bar.S.A. S.p.A. nella sezione “Quando lo butto” al link: