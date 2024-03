Bar.S.A. S.p.A. e l’Amministrazione comunale di Barletta comunicano che la distribuzione della fornitura di buste relativa all’anno in corso 2024, sia per utenze domestiche che non domestiche, sarà sospesa nei giorni di sabato 30 marzo e lunedì 1 aprile in entrambe le sedi di distribuzione, ovvero presso il plesso dell’ex istituto scolastico “Principe di Napoli” e presso l’eco centro “Parco degli ulivi”, nell’occasione delle festività pasquali.

La distribuzione riprenderà regolarmente a partire da martedì 2 aprile 2024.