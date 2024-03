Il Consiglio comunale di Barletta è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per martedì 9 aprile 2024 con inizio alle ore 16,30 in seduta di prima convocazione e, in seconda convocazione, mercoledì 10 aprile con inizio alle ore 16,30.

Ordine del giorno

n°20 dello Statuto Comunale. Modifica della composizione della III Commissione Consiliare Permanente (proposta n°30)