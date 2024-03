A partire da questo fine settimana si riaprono le porte di uno spazio accogliente, che ruota intorno alla condivisione, al divertimento, alla cultura, che punta a immaginare e creare insieme ad associazioni e collettivi del territorio momenti e spazi di incontro e progettualità.

L’ARCI Carlo Cafiero sarà la sede di spettacoli dal vivo e performance artistiche: un punto di riferimento per gli amanti della cultura, offrendo una programmazione variegata che spazia dalla musica alla letteratura, dalla poesia al teatro. Inoltre, a partire dalla prossima settimana, le occasioni di incontro si moltiplicano ogni mattina con la sala studio e con l’area coworking, uno spazio per lavorare e studiare in un ambiente stimolante, ma anche per condividere idee e progetti. Proseguiranno le attività già avviate di doposcuola, corsi di teatro, progettazione condivisa 4.0 con l’utilizzo di stampanti 3D, fresa cnc e laser-cut, e molto altro. Restano i nostri punti fermi: una piccola biblioteca aperta e un angolo bar, il nostro immancabile biliardino intorno al quale ci si incontra e ci si conosce, e giochi da tavolo vecchi e nuovi, perché svago e cultura camminino fianco a fianco nelle nostre giornate.

La nostra nuova casa è aperta anche ai più piccini con un angolo dedicato alla lettura e al gioco per crescere nel mondo Arci, circondati da solidarietà, arte, cultura, musica, innovazione e socialità.

Si parte subito con due eventi imperdibili:

Sabato 30 marzo, ore 19:00

Opening Party: Cafiero Classics

Brindisi, musica, biliardino e la presentazione della grande opera muraria dello street artist RIZEK

Domenica 31 marzo, ore 10:30

Pasqua con chi vuoi

Aperitivo e djset by Narrow

Tessere Arci disponibili in sede

Vi aspettiamo in via Paolo Ricci n.153-155