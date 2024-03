Una Pasqua che porti ciascuno ad essere più vicino ai luoghi della sofferenza come ospedali e carceri, a non girare la testa davanti a situazioni drammatiche come le guerre, la povertà. Uno spirito di pace che deve tornare protagonista nei cuori delle persone. E’ l’augurio di buona Pasqua che arriva dai pastori della BAT, da Mons. Leonardo D’Ascenzo, arcivescovo di Trani, a Mons. Luigi Mansi, vescovo della Diocesi di Andria. Messaggio che ricalca le parole di Papa Francesco.

Non voltare lo sguardo, ma imparare a donarsi e amarsi gli uni gli altri.

Il servizio.