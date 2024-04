Si è conclusa la notte scorsa, nelle sale operatorie dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, dirette dal dott. Michele Debitonto, la quinta donazione multiorgano del 2024 nell’Asl Bt. Un uomo di 73 anni di Trinitapoli ha donato il fegato, prelevato dall’equipe del Policlinico di Bari, i reni prelevati della equipe di Urologia di Foggia e le cornee prelevate dall’equipe della dottoressa Faggella e trasferite alla banca degli occhi di Mestre.

“In queste circostanze il nostro pensiero ed il nostro infinito grazie vanno immediatamente alla famiglia del donatore – afferma il dott. Giuseppe Vitobello, coordinatore donazioni della Asl Bt. Un grande grazie va anche a tutti gli operatori sanitari del Dimiccoli che a vario titolo sono intervenuti per la perfetta riuscita delle operazioni, è stato necessario un notevole impegno”.

“La donazione degli organi – prosegue la DG dell’Asl Bt Tiziana Dimatteo – è sempre di più una realtà nel nostro territorio di cui andiamo fieri. Siamo certi che questa ennesima commovente prova di infinita generosità possa essere da stimolo ed esempio. Ringrazio tutte le equipe che lavorano all’unisono per creare le condizioni migliori perché la donazione possa essere la via privilegiata per continuare a sostenere la vita che continua”.