Ancora semaforo rosso, ancora una sconfitta per la Nelly Volley in questa seconda fase playout. Nonostante un inizio incoraggiante, le ragazze di coach Pino Filannino cedono tra le mura amiche per 0-3 al Windor Crispiano e restano all’ultimo posto in classifica.

Gara che, in alcuni frangenti, ha assunto dimensioni singolari. Inizio con il piede giusto per capitan Pinto e compagne che arrivano sulla doppia cifra di vantaggio e sembrano involarsi verso un 1-0 senza appello nel computo dei set. La rimonta della formazione tarantina, tuttavia, rende il finale di set più equilibrato, divenendo progressivamente punto a punto. Capitan Pinto realizza su servizio il 29-27, ma il direttore di gara, commettendo un errore tecnico, ravvisa che la palla sia uscita dal rettangolo di gioco. L’inerzia comincia a spostarsi verso la squadra ospite, che chiude il primo parziale a favore sul 29-31. Nel secondo set, è Crispiano a partire meglio e a trovare il primo allungo di giornata. Questa volta è la Nelly a rimettersi in carreggiata e a ritrovare spiragli per riequilibrare il parziale, ma è ancora Crispiano a dimostrarsi più lucido nei momenti clou(23-25). Nella terza ripresa, controllo in lungo e in largo delle ospiti che chiudono la gara a favore sul 17-25. Rammarico per un match che avrebbe potuto avere ben altri esiti, ma servirà, nonostante le difficoltà del momento, dare il tutto per tutto in queste ultime sei gare da gare da giocare.