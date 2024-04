“Hopper. Una storia d’amore americana” in programma mercoledì 10 aprile al Politeama Paolillo di Barletta (ore 18.30/21.00) chiude in bellezza la stagione della Grande Arte al Cinema 2023/24. Il film evento diretto da Phil Grabsky esamina il percorso professionale e creativo dell’illustratore e pittore statunitense, riuscito a realizzare una enorme quantità di capolavori capaci di influenzare indiscussi protagonisti del panorama culturale internazionale come Hitchcock, Lynch, Rothko, Banksy e famosi fotografi e musicisti.

Edward Hopper (1882-1967) già all’età di cinque anni era bravissimo nel disegno e i genitori lo incoraggiarono facendogli leggere riviste e libri sull’arte. La sua genialità e il suo cammino emergono nel racconto di Grabsky analizzando la sua esistenza, le sue relazioni personali, l’esordio con la moglie Jo che abbandonò la carriera artistica per fargli da manager. Con interviste, testimonianze di esperti e letture di diari, il film scandaglia una storia d’amore tutta americana: la passione di Hopper per l’architettura, i paesaggi aperti e desolati degli States, panorami umani, solitari, introspettivi intrecciati alla tenerezza e al sentimento per la sua compagna di vita, Jo. Le tele di Hopper, celebri in tutto il mondo, esprimono realismo, emozioni, silenzio, attesa.

“Inizialmente sono stato attratto dall’idea di un uomo scorbutico, monosillabico e sgradevole – spiega Phil Grabsky nelle note di regia – ma ho imparato che questa era una sintesi molto ingiusta dell’uomo Hopper, che è stato più complicato e complesso di così. Ho scoperto che non si può capire Edward Hopper senza capire sua moglie Jo. Per questo motivo, abbiamo cambiato il titolo in Hopper. Una storia d’amore americana. L’eliminazione della folla dalle scene urbane, ci permette di concentrarci sulla narrazione di una persona sola e della sua solitudine”. La colonna sonora del film è di Simon Farmer.

