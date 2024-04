«In seguito alla mia nomina come Consigliera Provinciale della Bat e alla delega conferitami dal decreto presidenziale n.11 del 9 aprile 2024, desidero comunicare ufficialmente la mia decisione di rinunciare alla delega al bilancio». Lo scrive Rosa Tupputi. «La mia priorità – spiega – è rappresentare al meglio gli interessi della comunità, senza essere vincolata da incarichi specifici. Per questo motivo, ho scelto di restituire nelle mani del Presidente la suddetta delega. Ringrazio profondamente il Presidente per la fiducia accordatami e garantisco il massimo impegno e la totale dedizione nel servire il territorio e l’intero consesso provinciale. La mia missione come Consigliera Provinciale della Bat sarà improntata a garantire tutela, sicurezza e progresso della nostra comunità».