Parte oggi, 10 aprile, la campagna di comunicazione #PATRIMONIDIPUGLIA dedicata a valorizzare i siti UNESCO pugliesi, a cura dell’Assessorato regionale al Turismo e dell’Agenzia Pugliapromozione. Questi luoghi, riconosciuti come patrimonio dell’umanità, possiedono un valore inestimabile, materiale e immateriale, nel promuovere in Puglia un turismo culturale lento, contemplativo e itinerante, per costruire un vero e proprio “cammino” turistico.

L’iniziativa ha come riferimento i siti UNESCO Puglia, Alberobello, Castel del Monte ad Andria, Monte Sant’Angelo e Foresta Umbra nel foggiano. Un turismo narrato per coinvolgere target con interessi differenti e attrattori internazionali, favorendone anche la destagionalizzazione, invitando a vivere la Puglia anche nei periodi di bassa stagione.

«L’Italia è la prima al mondo per i siti UNESCO ed in Puglia ce ne sono ben quattro che vantano una storia ultramillenaria e ricchezze naturali. La loro valorizzazione è un obiettivo della Regione Puglia – sottolinea Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – I Patrimoni dell’Umanità di Puglia sono un presidio di conoscenza, una leva importante per il turismo tutto l’anno, nonché un motore della nostra economia». «L’iniziativa concordata con i Comuni interessati e coordinata da Pugliapromozione riveste una strategia lungimirante – evidenzia Cesare Troia, assessore al Turismo e Marketing del Comune di Andria – Sotto il profilo turistico, rappresenta un’assoluta novità in un’ottica di territorialità più diffusa che si inserisce in un brand, quello di ‘WeareinPUGLIA’ ormai a risonanza mondiale».