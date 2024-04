È la chiesa di San Michele, in Via Cialdini, nel centro storico di Barletta ad ospitare fino a domenica 14 aprile il gruppo di “Emozionarte”. Per la prima volta, dopo il restauro dell’edificio, il contenitore culturale racchiude le opere di vari artisti che, da oltre un decennio, nei luoghi più disparati, hanno esposto i loro lavori suscitando consensi e ammirazione. Tecniche e temi differenti, colori tenui e vivaci, linguaggi ed esperienze sensoriali diverse si intrecciano, spesso, con il vissuto personale dei protagonisti della collettiva. Poesia, sentimento, sensibilità, riflessioni, ambizioni, ironia, ottimismo, curiosità, sorrisi, amarezze, impegno civile e sociale si scorgono nei paesaggi, nei ritratti, nelle immagini sacre, di guerra, nelle espressioni pittoriche degli autori, opere che mirano ad accendere le “emozioni”, coinvolgere gli spettatori nelle dinamiche della creatività, della partecipazione, dell’inclusione, della diversità. Accanto agli storici componenti di “Emozionarte”, ad artisti noti, ci sono gli autodidatti, i diplomati in Accademia, i principianti, i nuovi arrivati. Filo conduttore la forte passione per l’arte, per la bellezza che salverà il mondo. 16 i componenti della squadra di Emozionarte alla Chiesa di San Michele: Angiolo Barracchia, Borgiac, Letizia Carbonara, Nico Castoro, Emanuele Ciavvarella, Roberta Cicchelli (Rubino), Giuseppe Filannino, Antonietta Fioravanti Esperti, Gaetano Gentile, Grazia Golia (Grago), Marcella Sacino e Rosa Iacobone (Maia), Ruggiero Mascolo, Loredana Miolla, Teresa Piccolo, Cristina Rubbiani, Krizia Spina.

La mostra d’arte contemporanea organizzata in collaborazione con il Comitato Feste Patronali Civitas Mariae è possibile visitarla fino a domenica 14 aprile ore 10.00/13.00-16.00/22.00.

A cura di Floriana Tolve