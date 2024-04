Due mesi senza vittorie, il terzultimo posto che non ha più co-inquilini stante la vittoria dell’Angri a Fasano, la consapevolezza di dover totalizzare almeno quattro punti nelle ultime tre partite di regular season per giocarsi la salvezza nei playout. Radiografia del Barletta griffato Salvatore Ciullo dopo lo 0-0 casalingo contro il Casarano. Al termine dell’ottava partita di fila senza vittorie per i biancorossi dagli spalti del Puttilli sono arrivate bordate di fischi.

Solo una volta nelle ultime 20 partite di campionato il Barletta ha conquistato i tre punti: 18 febbraio, 2-0 al Matera. Ciullo non si nasconde ma evidenzia anche le assenze, Eyango su tutti, che stanno condizionando le sue scelte.

L’allenatore tornerà da ex domenica prossima al Tursi di Martina, in una sfida con la seconda della classe che Telesveva trasmetterà in diretta. Ciullo non si sbilancia sui possibili recuperi dall’infermeria.

Mantenere il +3 sul Bitonto penultimo è la priorità, raggiungere la quintultima posizione oggi a -2 permetterebbe di giocare gli spareggi con il favore del pronostico. Da tener d’occhio però anche la distanza dalla sestultima: con un distacco superiore agli otto punti dalla terzultima, il playout non si gioca. Intanto stop provvisorio ai rumors sull’accordo con l’imprenditore Marco Arturo Romano. Dopo gli ultimi contatti con la proprietà biancorossa, ogni discorso per l’eventuale ingresso in società è stato rinviato a fine stagione.